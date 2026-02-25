Costa Volpino-Talmassons | una rimonta spettacolare in Serie A2

Nel panorama della pallavolo italiana, una delle sfide più attese si prepara a infiammare gli animi e a ridefinire le gerarchie della Serie A2 Tigotà. La partita, valida per il recupero della terza giornata della Pool Promozione, rappresenta un incontro decisivo tra due formazioni che mirano a consolidare le rispettive posizioni in classifica, con implicazioni significative sulla corsa alla vetta. La tensione è palpabile, e l’attesa cresce per un confronto tra squadre dall’elevato spessore tecnico e strategico. Il match in programma prevede uno scontro diretto tra le due compagini, con una storia recente che aggiunge ulteriore pepe alla sfida. Il 14 febbraio scorso, si sono affrontate in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa A2, con Costa Volpino che ha scritto un importante capitolo della propria storia vincendo 3-1 sul campo di Talmassons. Quella vittoria ha rappresentato il primo trofeo conquistato dalla squadra, segnando un momento cruciale che influisce sull’atteggiamento e sulla motivazione di entrambe le formazioni in questa sfida. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

