Costa Volpino vince la Coppa Italia A2 | battuto Talmassons al fotofinish

Costa Volpino ha conquistato la Coppa Italia A2 battendo Talmassons al fotofinish, un risultato che ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi locali. La partita, giocata davanti a un pubblico numeroso, si è decisa negli ultimi secondi, quando la squadra di casa ha messo a segno il punto decisivo. La vittoria, festeggiata con la mascotte che ha fatto il giro del palazzetto, ha rappresentato un traguardo importante per il club, che ha dimostrato determinazione fino all’ultimo scambio.

Una finale intensa e celebrata in tutto il Friuli è culminata con la conquista della Coppa Italia Frecciarossa LVF A2 da parte della C.B.L. Costa Volpino, al termine di una partita estremamente combattuta contro la Cda Volley Talmassons FVG al Palazzetto di Latisana. Dopo quattro set, le padrone di casa hanno ceduto di misura, offrendo uno spettacolo di alto livello che ha coinvolto circa 1.800 presenti con una cornice di pubblico sold-out e una partecipazione di oltre 700 tifosi dalla provincia di Bergamo. L'MVP della sfida è stata assegnata ad Aurora Pistolesi, autrice di 20 punti, affiancata da una coppia di colonne portanti come Lena Grosse Scharmann (19) e Linda Mangani (18).