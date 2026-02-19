Brescia e Talmassons inseguono la promozione Costa Volpino frena in Serie A2

Brescia e Talmassons cercano la promozione dopo aver vinto le loro ultime partite, mentre Costa Volpino rallenta in Serie A2. Brescia ha conquistato una vittoria importante contro una squadra di alta classifica, rafforzando la sua posizione in classifica. Talmassons, invece, ha superato un avversario diretto, avvicinandosi alla zona promozione. Costa Volpino, invece, ha perso terreno dopo una sconfitta in casa, rallentando la sua corsa. La lotta per la promozione si fa più intensa e ogni risultato conta.

Il campionato di Serie A2 Tigotà prosegue con un atto decisivo per la classifica della Pool Promozione, influenzato da una serie di incontri che si sono svolti in una giornata infrasettimanale. Le partite hanno dimostrato come ogni punto conquistato possa incidere significativamente sulla corsa verso la promozione, rendendo ogni singola sfida determinante per le squadre coinvolte. La Cbl Costa Volpino, dopo un momento di particolare successo in Coppa Italia Frecciarossa A2, ha subito una cocente perdita contro una Futura Giovani Busto Arsizio compatta e precisa. La gara, durata poco più di un'ora, si è conclusa con una netta affermazione delle ospiti per 0-3, con parziali di 20-25, 17-25 e 15-25.