Cos’è davvero Sanremo tutti pazzi per la collana di Laura Pausini | di cosa si tratta e quanto vale

Alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026, il nome che più di tutti ha catalizzato l’attenzione non è stato solo quello dei cantanti in gara. Laura Pausini, per la prima volta nelle vesti di co-conduttrice accanto a Carlo Conti, si è imposta come protagonista assoluta della serata inaugurale. Un ruolo diverso rispetto al passato, ma che affonda le radici proprio su quel palco che la vide trionfare giovanissima nella sezione Nuove Proposte con La Solitudine, inizio di una carriera diventata negli anni internazionale. Il ritorno all’Ariston, questa volta da padrona di casa, è stato scandito da una sequenza di cambi d’abito studiati nei minimi dettagli. Per la prima apparizione sul palco di Sanremo 2026, Pausini ha scelto un maxi dress firmato Giorgio Armani Privé, puntando su un’eleganza essenziale e senza tempo. A impreziosire il look, una collana scintillante esaltata dallo scollo a barca dell’abito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Leggi anche: Sanremo, tutti pazzi per la collana di Laura Pausini: com’è fatta e quanto vale

Leggi anche: Sanremo 2026, tutti pazzi per la collana di Laura Pausini: 78 diamanti e una pietra viola-blu da capogiro

Sanremo 2026, Carlo Conti fa all in su Laura Pausini “Sul palco in tutte le serate”, cosa ne pensa

Temi più discussi: Piccolo ma fondamentale recap della prima serata di Sanremo (polemiche, gaffe e tormentoni compresi); Festival di Sanremo 2026, tutti i testi delle canzoni; Fantasanremo: cos’è, come nasce e perché ha cambiato il modo di seguire il Festival di Sanremo; Ansia da prestazione (non solo a Sanremo): i sintomi e come gestirla.

Sanremo 2026, se ne sono accorti tutti, Tommaso Paradiso è salito sul palco con la mano fasciata: svelato cos’è successo, ha rischiato davvero grossoScopri l'incidente domestico di Tommaso Paradiso, che ha infortunato la sua mano prima dell'esibizione all'Ariston. Un momento di resilienza e amore per la ... bigodino.it

La prima serata di Sanremo 2026, cos’è successo: i momenti salienti e la classifica provvisoriaFinita la prima serata di Sanremo 2026 con circa 10 minuti di anticipo rispetto a quanto previsto. Tiziano Ferro ha emozionato l’Ariston. Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman hanno annunciato la ... fanpage.it

Laura Pausini è stata protagonista di una gaffe in diretta tv durante un momento con Carlo Conti. Una frase pronunciata mentre parlava del microfono ha generato un doppio senso involontario - facebook.com facebook

Laura Pausini fa il pieno di gaffe a #Sanremo2026 : dal doppio senso con il microfono alla farfallina di Belen x.com