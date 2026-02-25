Sanremo tutti pazzi per la collana di Laura Pausini | com’è fatta e quanto vale

Alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026, il nome che più di tutti ha catalizzato l’attenzione non è stato solo quello dei cantanti in gara. Laura Pausini, per la prima volta nelle vesti di co-conduttrice accanto a Carlo Conti, si è imposta come protagonista assoluta della serata inaugurale. Un ruolo diverso rispetto al passato, ma che affonda le radici proprio su quel palco che la vide trionfare giovanissima nella sezione Nuove Proposte con La Solitudine, inizio di una carriera diventata negli anni internazionale. Il ritorno all’Ariston, questa volta da padrona di casa, è stato scandito da una sequenza di cambi d’abito studiati nei minimi dettagli. Per la prima apparizione sul palco di Sanremo 2026, Pausini ha scelto un maxi dress firmato Giorgio Armani Privé, puntando su un’eleganza essenziale e senza tempo. A impreziosire il look, una collana scintillante esaltata dallo scollo a barca dell’abito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Laura Pausini e la collana che illumina l'Ariston a Sanremo ispirata a un serpente in oro biancoLaura Pausini ha scelto una collana in oro bianco ispirata a un serpente, che illumina il palco dell'Ariston a Sanremo, causando grande attenzione tra il pubblico.

