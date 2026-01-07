Equivoci e sentimenti al Teatro Golden con Follie d’amore

“Follie d’amore” è la nuova commedia scritta e diretta da Danilo De Santis, in scena al Teatro Golden di Roma dall’8 al 18 gennaio 2026. Lo spettacolo esplora gli equivoci e i sentimenti che attraversano i personaggi, offrendo una narrazione semplice e riflessiva. Un’occasione per riflettere sulle complessità delle emozioni umane attraverso un testo che unisce leggerezza e profondità.

Cosa: La nuova commedia teatrale scritta e diretta da Danilo De Santis. Dove e Quando: Al Teatro Golden di Roma, dall'8 al 18 gennaio 2026. Perché: Un intreccio esilarante e moderno che esplora le fragilità umane attraverso il filtro dell'amore e del malinteso. L'inizio del nuovo anno porta con sé il desiderio di leggerezza, ma anche la voglia di riflettere sulle dinamiche che muovono il mondo. Al Teatro Golden di Roma, la stagione 2026 si apre sotto il segno del sentimento più nobile e, al contempo, più caotico: l'amore. Dall'8 al 18 gennaio, il palcoscenico di via Taranto accoglie Follie d'amore, una commedia brillante nata dalla penna e dalla regia di Danilo De Santis.

