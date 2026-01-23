Remigrazione CasaPound sbarca alla Camera | scoppia la polemica

Il movimento CasaPound annuncia l’intenzione di presentare una proposta di legge sulla remigrazione e la riconquista, con una campagna di raccolta firme prevista per il 30 gennaio alla Camera dei Deputati. La notizia ha suscitato diverse reazioni, aprendo un dibattito sul tema. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso politico del movimento, che si prepara a confrontarsi pubblicamente su tematiche di interesse nazionale.

“Dopo aver depositato la proposta di legge, il 30 gennaio saremo alla Camera dei Deputati per lanciare la campagna di raccolta firme per la Remigrazione e la Riconquista”. L’annuncio è dell’estrema destra, e scatena polemiche, dando appuntamento alla “Sala Stampa della Camera dei Deputati, il 30 gennaio 2026 – ore 11.30”. Interverranno Luca Marsella, Salvatore Ferrara, Ivan Sogari e Jacopo Massetti. “L’accesso – si legge nell’invito – è consentito solo ai giornalisti ma potrete seguire la presentazione in diretta sulla nostra pagina Facebook”. Pd: “Grave conferenza stampa neofascisti, Fontana lo impedisca”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

