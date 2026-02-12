Capello avvisa l’Inter | Campionato non chiuso | Champions e Coppa Italia a differenza…

Fabio Capello mette in guardia l’Inter, avvertendo che il campionato non è ancora chiuso. L’ex allenatore ha analizzato la situazione della Serie A e sottolinea che, nonostante la posizione in classifica, la squadra di Inzaghi deve continuare a lottare perché ci sono ancora obiettivi come Champions e Coppa Italia da conquistare.

Capello. Fabio Capello ha analizzato la situazione della Serie A nel suo editoriale sulla Gazzetta dello Sport, soffermandosi in particolare sulla posizione dell' Inter. Secondo l'ex allenatore, i nerazzurri stanno attraversando un momento solido: " L'Inter non ha mostrato crepe fin qui ed è sulla retta via ". Tuttavia, Capello invita alla prudenza, soprattutto considerando il peso degli scontri diretti e la lotta serrata per i posti in Champions League. L'ex tecnico sottolinea come la competizione per i piazzamenti europei sia più aperta che mai. " Deve però stare molto attenta agli scontri diretti ed alle sei squadre che lottano per un posto in Champions League, Como compreso ", spiega, ricordando che ogni avversario può rappresentare un'insidia in un campionato così equilibrato.

