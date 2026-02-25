Corbello Odcec Napoli Nord | Il commercialista è partner strategico per imprese e territorio

Insediato il nuovo consiglio e completata la governance: Gerardo Carleo (vicepresidente), Enrico Villano (consigliere segretario), Michele Frignola (consigliere tesoriere) e Tina Bove (presidente del Comitato Pari Opportunità). AVERSA – « L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord riparte da un percorso avviato già diversi anni fa, nel segno della continuità. Un cammino che ha consentito all’ente, sin dal 2014, di raggiungere rapidamente una rilevanza nazionale, esprimendo figure di primo piano come il presidente della Fondazione e un consigliere nazionale. Il nostro impegno è sempre stato guidato dai principi di legalità». Con queste parole il presidente Francesco Corbello ha aperto ufficialmente l’insediamento del nuovo consiglio e del collegio dei revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, tracciando la linea programmatica del mandato appena avviato, comunicando il completamento della governance: Gerardo Carleo (vicepresidente), Enrico Villano (consigliere segretario), Michele Frignola (consigliere tesoriere) e Tina Bove (presidente del Comitato Pari Opportunità). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

