coppa toscana di seconda categoria il manciano scende in campo con terricciola

Il Manciano affronta il Terricciola nei quarti di finale della Coppa Toscana di Seconda categoria. La partita si gioca oggi alle 15 sul campo del Turchi di Selvatelle, dopo che il Manciano ha superato una squadra locale nel turno precedente. La squadra cerca una vittoria importante per avanzare nella competizione, mentre gli avversari vogliono mantenere alta la concentrazione. La sfida promette intensità e spettacolo sul prato di gioco.

Oggi, alle 15, sul terreno di gioco del Turchi di Selvatelle, il Manciano, nei quarti di finale della Coppa Toscana di Seconda categoria, affronterà il Terricciola. Partita unica con calci di rigore se il risultato alla fine dei tempi regolamentari fosse ancora in parità. La formazione pisana, allenata da Cristiano Perugi, attualmente in campionato è seconda nel girone "H" con 45 punti, due in meno della capolista La Cantera Gabbro, ma con una gara da recuperare. In Coppa ha eliminato il Crespina battendolo 2-1 in casa e 3-2 in trasferta, poi l’Academy Livorno, il Palazzi e il Castelnuovo Val di Cecina segnando complessivamente 16 reti e subendone 8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio Seconda categoria: la Coppa Toscana. Il Chiesina cala il poker e vola in semifinaleIl Chiesina ha battuto 4-0 il New Team Niccolai nella partita valida per la Coppa Toscana di seconda categoria, conquistando così la semifinale.

