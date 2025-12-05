Roccastrada e Manciano passano agli Ottavi in Coppa Toscana

Roccastrada e Manciano passano agli ottavi di finale della Coppa Toscana di Seconda categoria. Gli ottavi di finale sorridono alle due squadre biancorosse che hanno eliminato rispettivamente Monteroni e Intercomunale Santa Fiora. Due vittorie esterne e due vittorie dal dischetto. Nel primo caso, il Roccastrada ha vinto 4-3 ai rigori, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0, sul campo del Monteroni d’Arbia. E’ stata una partita molto combattuta, con i senesi che hanno fallito dal dischetto con Chiappone, Korora, Cicino e Pagliantini. Decisivo il gol dagli undici metri del terzino del Roccastrada Forni che ha permesso al team di mister Claudio Ballerini (foto) di andare avanti nella competizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

