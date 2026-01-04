Casertana ripartenza senza tifosi | ad Altamura vietata la trasferta ai rossoblu

La Casertana riparte dal campo dell’Altamura, senza la presenza dei propri tifosi a causa delle restrizioni. La partita, in programma domani sera alle 20, segna l’inizio del 2026 per i rossoblù, che affronteranno la trasferta senza il supporto del pubblico. Un avvio di stagione caratterizzato da sfide e nuove dinamiche, in un contesto che limita la presenza sugli spalti ma non l’impegno della squadra.

I motori si riaccendono, ma con un’assenza pesantissima sugli spalti. Il 2026 della Casertana prende il via dal campo del Team Altamura, domani sera (5 gennaio 2026) alle 20.30, nella prima sfida del nuovo anno. Una ripartenza attesa, carica di aspettative, che però vedrà i falchetti scendere in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

