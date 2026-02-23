Coppa del Mondo sci alpino Soldeu riaccende la velocità | discesa e due superG in Andorra

Soldeu ha riacceso la velocità nel circuito di sci alpino, a causa delle ultime gare disputate in Andorra. La discesa e due superG hanno attirato l’attenzione degli appassionati, mentre gli atleti italiani Brignone e Goggia si preparano a sfidarsi per le prime posizioni. Le condizioni meteo e la pista resa insidiosa hanno reso il weekend particolarmente intenso. La lotta per le classifiche di specialità si fa sempre più serrata.

Dopo l’Olimpiade, il circuito torna protagonista: weekend decisivo per le classifiche di specialità. Italia al via con Brignone e Goggia. Archiviata l’avventura olimpica, lo sci alpino torna subito in pista con un fine settimana dedicato alla velocità a Soldeu, in Andorra. Il programma si apre venerdì 27 febbraio con la discesa, seguita da due supergiganti nei giorni successivi, uno dei quali recupera la gara cancellata a Zauchensee. Con quattro prove ancora da disputare per ciascuna disciplina, la lotta per le coppe di specialità entra nella fase decisiva. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Coppa del Mondo sci alpino Soldeu 2026: programma, orari, tv, streaming. Tre gare veloci ad AndorraLa Coppa del Mondo di sci alpino a Soldeu 2026 si avvicina, con tre gare veloci programmate in Andorra. Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino St. Moritz 2025: programma, orari, tv, streaming. Finalmente discesa e superG! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sci alpino oggi 15 febbraio: slalom gigante femminile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Tutti i numeri di Federica Brignone, i dati di una carriera da record; Sci alpino, riparte la Coppa del Mondo! Sofia Goggia in lotta per il trofeo di superG! Tanti in bilico per le Finali; Brignone, ora si decide per Soldeu: al J Medical è stato fatto di nuovo un gran lavoro per provare a finire la stagione. Sci alpino, le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Soldeu: c’è Federica BrignoneCi sono i crismi dell'ufficialità: Federica Brignone sarà al via della prossima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile sulle nevi di Soldeu, ... oasport.it Sci alpino, riparte la Coppa del Mondo! Sofia Goggia in lotta per il trofeo di superG! Tanti in bilico per le FinaliLe Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono state fenomenali per l'Italia e anche lo sci alpino ha garantito notevolmente al bottino della spedizione ... oasport.it Il programma delle gare settimanali: riprendono i circuiti di Coppa del Mondo. Leggi la news: bit.ly/4tLIPo5 #wearefisi #FISInews - facebook.com facebook THE LAST DANCE OF DORO Icona del biathlon italiano. Quattro medaglie olimpiche. La prima azzurra a vincere la Coppa del Mondo generale. Sotto la neve di Anterselva, davanti al pubblico di casa, con una gara clamorosa terminata al quinto posto, Doro x.com