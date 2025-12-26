Coppa del Mondo superG a Livigno | debutta la Li Zeta nove azzurri al via

Dopo i podi in Val Gardena si riparte dalla Valtellina: Odermatt leader, Franzoni, Casse e Paris pronti all'assalto. Archiviato il Natale e il brillante trittico di podi conquistati in Val Gardena, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile riparte da Livigno, dove domani andrà in scena il quarto superG stagionale. Debutto assoluto nel massimo .

Sci, Coppa del mondo uomini a Livigno e donne a Semmering: programma, orari delle gare e dove vederle in diretta - La Coppa del mondo di sci alpino maschile e femminile viene trasmessa in diretta in chiaro sui canali Rai, su Rai 2 o su RaiSport in base alle esigenze di programmazione e per gli abbonati su ... today.it

Il 27 dicembre 2025 la Coppa del Mondo di sci alpino arriva nel cuore delle montagne di Livigno con il Super G maschile: un evento spettacolare che porterà in pista i migliori atleti del mondo su un tracciato inedito, tecnico e velocissimo, tra passaggi filanti - facebook.com facebook

