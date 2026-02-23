Sci alpino le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Soldeu | c’è Federica Brignone

Federica Brignone partecipa alla prossima tappa di Coppa del Mondo a Soldeu, innescando grande attesa tra gli appassionati. La sua presenza si deve alla convocazione ufficiale della nazionale italiana, che ha scelto di portare in gara le migliori atlete del momento. La competizione si svolge in un contesto di alta tensione e preparazione, con le squadre pronte a sfidarsi sulle ripide piste andorrane. La partenza è fissata per la prossima settimana.

Ci sono i crismi dell’ufficialità: Federica Brignone sarà al via della prossima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile sulle nevi di Soldeu, in Andorra. La fuoriclasse valdostana, reduce dai trionfi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina in superG e gigante, ha scelto di rimettersi in gioco nella prima tappa post Giochi con un obiettivo chiaro: accumulare punti pesanti per centrare la qualificazione alle finali di Coppa del Mondo di Lillehammer. Il programma andorrano prevede una discesa e due super-G (27 febbraio ci sarà la discesa, 28 febbraio e 1° marzo due superG, uno dei quali recupera quello cancellato a Zauchensee). 🔗 Leggi su Oasport.it

