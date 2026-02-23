Le convocate dell' Italia per la Coppa del Mondo di sci alpino a Soldeu | Federica Brignone in squadra

La convocazione di Federica Brignone per la Coppa del Mondo di sci alpino a Soldeu deriva dai suoi recenti risultati ai Giochi Olimpici. La sciatrice italiana si prepara a competere nella tappa andorrana, che richiama l’attenzione degli appassionati. La sua presenza rafforza la squadra nazionale in vista delle sfide stagionali. La gara si svolgerà sulle piste di alta quota, dove Brignone ha già ottenuto importanti risultati in passato.

Soldeu, in Andorra, torna a ospitare una tappa della Coppa del Mondo femminile con Federica Brignone al via dopo i recenti successi olimpici. L’obiettivo è chiaro e misurato: assicurarsi un parziale accumulate di punti che favorisca l’accesso alle finali di Lillehammer, in un contesto competitivo e serrato. Brignone ha seguito i controlli al JMedical di Torino e ha riportato esiti positivi, pronta a sfruttare il weekend per consolidare la posizione in classifica e chiudere una stagione particolare con solidità. Il programma previsto prevede una discesa il 27 febbraio e due super-G il 28 febbraio e il 1° marzo, con una delle prove di recupero legata ad un evento cancellato a Zauchensee. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

