Coppa del Mondo di sci alpino a Garmisch-Partenkirchen 2026 | calendario dirette TV e streaming focus sulle discipline veloci

La Coppa del Mondo di sci alpino a Garmisch-Partenkirchen nel 2026 si avvicina, attirando l’attenzione per le gare veloci in programma. La manifestazione si svolge tra le piste più impegnative della località bavarese, con atleti pronti a sfidarsi in discese e superG. Gli appassionati possono seguire le competizioni in diretta TV e streaming. La preparazione degli organizzatori include anche l’allestimento di nuovi tracciati per accogliere i migliori sciatori del mondo.

Con lo sguardo rivolto alle prossime sfide, l'attenzione si sposta dal periodo olimpico alle competizioni di livello internazionale, che continuano a soddisfare gli appassionati di sci alpino. La fase successiva si concentra sulla storica località di Garmisch-Partenkirchen, teatro di due imperdibili prove di discesa e SuperG, con un impianto di partenza fissato sempre alle 11:45, pronti a regalare emozioni sulla neve perfetta delle Alpi. Nonostante abbia conquistato tre medaglie a Bormio, tra cui due argenti e un bronzo, Marco Odermatt ha vissuto un’indimenticabile delusione a seguito delle Olimpiadi di Milano Cortina, dove partiva come uno dei favoriti principali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Coppa del Mondo sci alpino Spindleruv Mlyn 2026: programma, orari, tv, streaming. Tornano le discipline tecnicheLa Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si avvicina, con Spindleruv Mlyn come protagonista del prossimo fine settimana.

Coppa del Mondo sci alpino Madonna di Campiglio 2026: programma, orari, tv, streaming. Slalom infrasettimanaleLa Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026 torna a Madonna di Campiglio con una gara di slalom infrasettimanale.

