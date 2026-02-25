Ascolti TV di venerdì 20 febbraio 2026: Rai1 e Canale5 dominano la serata, con il successo delle Olimpiadi e dei programmi di access prime time Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Il Festival delle consegne digitali di Deliveroo si scontra con un’indagine sulla condizione lavorativa dei suoi ciclofattorini. Il controllo giudiziario è la risposta della Procura per fermare la situazione di sfruttamento. Deliveroo Italia è stata messa sotto controllo giudiziario dalla Procura di Milano, che contesta alla piattaforma di consegna di alimenti l’utilizzo di un sistema che sfrutta i suoi ciclofattorini, i cosiddetti “riders”. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Controllo giudiziario per Deliveroo: sfruttamento dei rider e accuse di caporalato

Leggi anche:

Deliveroo sotto controllo giudiziario per presunto caporalato sui rider

Deliveroo sotto controllo giudiziario per caporalato: «Rider pagati fino al 90% meno della soglia di povertà»

Temi più discussi: Rider, pm Milano dispone controllo giudiziario per Deliveroo Italy: Paghe sotto soglia di povertà; Rider pagati 3 euro a consegna, l'inchiesta su Deliveroo che impone il reset al food delivery italiano; La battaglia dei rider di Verbania: Hanno tolto Stresa, ma ci fanno andare a Premeno; Riders: ancora una volta deve intervenire la magistraura.

Deliveroo sotto controllo giudiziario per caporalato a MilanoLa procura di Milano ha avviato un'indagine su Deliveroo per caporalato, rilevando che i riders ricevono paghe fino al 90% inferiori alla soglia di povertà. Un amministratore giudiziario è stato nomin ... italiaoggi.it

Caporalato, anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario: Paghe inferiori al 90% rispetto a soglia di povertà. I rider: 150 chilometri per pochi euroDopo il caso Glovo, la Procura di Milano ha disposto misure analoghe anche per un altro colosso del food delivery: Impiegata manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bi ... ilgiorno.it

Paghe da fame, caporalato: dopo Glovo, amministrazione giudiziaria anche per Deliveroo Dopo Glovo, anche per l’altro colosso del cibo a domicilio, Deliveroo, è arrivata la richiesta di controllo giudiziario. Le accuse sono le medesime: paghe da fame, capora - facebook.com facebook

Controllo giudiziario per #Deliveroo. Notificati inoltre ordini di consegna di documenti a sette società che si servono dei rider: Mc Donald’s, Burger king, Original Bucket - Kentucky Fried Chicken, Poke House, Carrefour, Esselunga e Crai x.com