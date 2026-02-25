Controllo giudiziario per Deliveroo | Sfrutta i rider con l’algoritmo come Glovo I compensi non garantiscono un' esistenza dignitosa

Da xml2.corriere.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
controllo giudiziario per deliveroo sfrutta i rider con l8217algoritmo come glovo i compensi non garantiscono un esistenza dignitosa
© Xml2.corriere.it - Controllo giudiziario per Deliveroo: «Sfrutta i rider con l’algoritmo come Glovo. I compensi non garantiscono un'esistenza dignitosa»

Un mese dopo il concorrente Foodinho-Glovo (40.000 riders), anche Deliveroo Italia srl (240 milioni di fatturato, 20.000 ciclofattorini in Italia di cui circa 3.000 a Milano) viene messa in «controllo giudiziario» dalla Procura di Milano, che ritiene «urgente interrompere una situazione di vero e proprio sfruttamento ai danni di un numero rilevante di lavoratori» ciclofattorini, «che percepiscono retribuzioni sicuramente non proporzionate né alla qualità né alla quantità del lavoro» (poco meno di 4 euro l’ora), «contrastanti con l’articolo 36 della Costituzione» (oltre che con la contrattazione collettiva) perché non in grado di «garantire una esistenza libera e dignitosa». Glovo è Deliveroo sono i più grossi player del settore, insieme a Just Eat che peró già dal 2022 ha cambiato modello e ha scelto di inquadrare come dipendenti gran parte dei suoi ciclofattorini con una paga oraria media di circa 8,50 euro più bonus, ferie, maternità, tfr. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Rider sfruttati, Glovo sotto controllo giudiziario: "Ora garantire diritti e compensi dignitosi"La procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Glovo, accusata di aver sfruttato i propri rider.

“Glovo sfrutta i rider, paghe sotto la soglia di povertà”. Controllo giudiziario per Foodinho srlUn controllo giudiziario ha coinvolto Foodinho srl, la società dietro la piattaforma Glovo, accusata di sfruttare i rider.

Temi più discussi: Glovo in controllo giudiziario e in perdita: è nei dati il tesoro dei delivery; La battaglia dei rider di Verbania: Hanno tolto Stresa, ma ci fanno andare a Premeno; Glovo dovrà introdurre un algoritmo e regolarizzare 40 mila rider; Riders: ancora una volta deve intervenire la magistraura.

Glovo, controllo giudiziario per caporalato per Foodinho: sfruttati 40 mila rider in ItaliaFoodinho (Glovo) è sotto controllo giudiziario per caporalato, sfruttando 40 mila rider in Italia Ai rider venivano corrisposte paghe sotto la soglia di povertà, fino all'81,6% in meno del CCNL ... milanofinanza.it

controllo giudiziario per deliverooCaporalato, convalidato il controllo giudiziario di GlovoIl gip di Milano: all'amministratore giudiziario toccherà il ripristino della legalità, mediante il monitoraggio delle scelte dell'imprenditore che si ... avvenire.it