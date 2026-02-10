Rider sfruttati Glovo sotto controllo giudiziario | Ora garantire diritti e compensi dignitosi

La procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Glovo, accusata di aver sfruttato i propri rider. Secondo il pubblico ministero Paolo Storari, più di 40mila lavoratori in tutta Italia avrebbero ricevuto paghe troppo basse, sotto la soglia di povertà. La situazione fa scoppiare una nuova polemica sul settore delle consegne a domicilio, con richiami a garantire diritti e salari più dignitosi.

Disposizione urgente del pm di Milano, accusa di caporalato nei confronti del colosso spagnolo. A Livorno sono circa 150 i rider delle piattaforme impegnati nelle consegne, per lo più di nazionalità pakistana Secondo il pm di Milano, Paolo Storari, agli oltre 40mila rider impegnati per Glovo in tutta Italia sarebbero state corrisposte paghe "sotto la soglia di povertà", causando quindi uno sfruttamento del lavoro. Da qui la disposizione, in via d'urgenza, di porre sotto controllo giudiziario per caporalato Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo. Ciò significa che viene nominato un amministratore per 'sorvegliare' l'attività di imprese, garantire la legalità e la continuità aziendale.

