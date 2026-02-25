Controllo di routine a Forino donna 56enne nei guai | quante banconote false aveva nell' auto denunciata

I Carabinieri hanno denunciato una 56enne a Forino (Avellino) e sequestrato 10.000 euro falsi. La donna è stata fermata per detenzione di banconote contraffatte durante un controllo nel centro abitato. L’intervento è stato condotto nella tarda serata di ieri, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati. Il controllo e la scoperta delle banconote false Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione di Forino hanno effettuato un controllo su un’autovettura che transitava nel centro del comune irpino. A bordo del veicolo si trovava soltanto una donna, residente in zona. Durante le verifiche, l’attenzione degli operatori si è concentrata su un pacchetto sospetto all’interno dell’auto. La perquisizione e il sequestro del denaro Insospettiti dalle risposte poco convincenti fornite dalla conducente riguardo al contenuto del pacchetto, i Carabinieri hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e veicolare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

