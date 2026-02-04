L'ex ciclista magentino Piccolo si trova nei guai dopo essere stato fermato con banconote false trovate nella sua Porsche. La vicenda si aggiunge alla sua storia, già segnata dal licenziamento dalla Ef nel 2024, quando fu fermato con l’accusa di aver importato illegalmente l’ormone della crescita. Ora l’ex professionista rischia il processo per aver nascosto denaro falso tra le sue cose.

A Napoli aveva lasciato il ricordo di una mega festa di compleanno al Giro 2024 in onore di Valentina, la sua fidanzata. Ora, a Napoli, l'arresto di Andrea Piccolo, 24enne magentino da parte dei carabinieri. Come scrive Fanpage, i militari dell'arma l'avrebbero intercettato nel cuore della città e lo hanno trovato in possesso di banconote false. "Nella fattispecie, una pattuglia dei carabinieri della PMZ Centro, mentre transitava in piazza Municipio - scrive il sito -, ha notato un'auto di lusso parcheggiata, una Porsche Macan, che recava targa di San Marino. La circostanza ha incuriosito i carabinieri, che hanno deciso di controllare l'automobile: alla guida c'era Andrea Piccolo, residente proprio a San Marino, mentre nell'abitacolo c'erano anche un 23enne e, sui sedili posteriori, un 56enne che stava dormendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Banconote false nascoste nella Porsche: nei guai l'ex ciclista Piccolo

Approfondimenti su Piccolo Ciclismo

L’ex ciclista Andrea Piccolo è finito in manette a Napoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Piccolo Ciclismo

Argomenti discussi: Arrestato a Napoli il ciclista Andrea Piccolo: sotto lo sterzo della sua Porsche aveva 2mila euro falsi.

Banconote false nascoste nella Porsche: nei guai l'ex ciclista PiccoloL'ex pro magentino era stato licenziato dalla Ef nel 2024 per essere stato fermato con l'accusa di aver importato illegalmente l'ormone della crescita ... msn.com

Arrestato a Napoli il ciclista Andrea Piccolo: in auto banconote falseNonostante fossero nascosti con cura, in un’intercapedine creata sotto il cruscotto coperta da un foglio di giornale, non sono sfuggiti ai carabinieri. Duemila euro in banconote false erano stati impa ... rainews.it

Un collezionista giapponese è stato truffato a Roma: ha venduto quattro Rolex in cambio di banconote false, poi i due compratori sono spariti. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/giappone-roma-vendere-4-rolex-truffato-valigia-piena-soldi-monopoly-856678.ht - facebook.com facebook