Intervento dei carabinieri in area adibita a parcheggio | sequestrati veicoli senza assicurazione

Questa mattina i carabinieri di San Pietro Vernotico sono intervenuti in un’area parcheggio per controllare i veicoli. Durante il blitz, hanno sequestrato diversi mezzi senza assicurazione. L’operazione fa parte di una serie di controlli per contrastare il degrado e la cattiva gestione del territorio. Nessuno si è opposto all’intervento, e i veicoli sono stati portati via.

Un furgone e un camion era parcheggiati in piazza Regina Margherita a San Pietro Vernotico da diverse settimane. La situazione è stata segnalata dai cittadini SAN PIETRO VERNOTICO – Controllo del territorio e di contrasto al degrado urbano da parte dei carabinieri stazione di San Pietro Vernotico. Nella mattinata di oggi, giovedì 12 febbraio, i militari sono intervenuti in Piazza Regina Margherita per porre fine a una situazione di irregolarità segnalata da tempo dai residenti. Al centro dell'intervento, due veicoli, un furgone e un camion, che da diverse settimane occupavano gli stalli della piazza, adibita ad area parcheggio, in stato di apparente abbandono.

