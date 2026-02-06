Controlli anti abusivismo | nuovo sequestro di prodotti ortofrutticoli a Brindisi

Questa mattina a Brindisi le forze dell’ordine hanno sequestrato altra merce ortofrutticola, continuando i controlli contro l’abusivismo nel settore. L’attività segue un intervento del 30 gennaio, quando furono sequestrati circa 600 chili di frutta e verdura e 25 chili di altri prodotti. Le verifiche sul territorio non si fermano, e i controlli sono intensificati per contrastare chi lavora senza autorizzazione.

BRINDISI - Continuano i controlli contro l'abusivismo nel settore del commercio ortofrutticolo. Stamattina (venerdì 6 febbraio) la lente delle forze dell'ordine ha dato un seguito all'attività che lo scorso 30 gennaio era sfociata nel sequestro di circa 600 chili di frutta e verdura e di 25 chili.

