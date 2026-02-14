Controlli a tappeto della polizia nel centro storico

La polizia ha avviato una serie di controlli nel centro storico di Genova, per fermare il crescente fenomeno dello spaccio e dei reati. Durante le operazioni, agenti e mezzi sono entrati in alcune zone considerate più a rischio, arrestando diversi sospetti e sequestrando sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine vogliono garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ridurre la presenza di attività illegali nelle strade più trafficate.

Controlli della polizia nel centro storico genovese, per il contrasto dei reati e dello spaccio in alcune delle aree considerate più critiche. Venerdì mattina i pattugliamenti appiedati sono stati diretti dall'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico con il concorso degli operatori del reparto prevenzione crimine Liguria, del team cinofili antidroga e della polizia amministrativa e sociale. Gli agenti hanno battuto le zone di piazza Caricamento, via Prè, via e piazza del Campo, via Gramsci, piazza Metellino, piazza della Commenda, via Cavour, Sottoripa e i vicoli limitrofi. Sono stati controllati in via amministrativa quattro bari in piazza De Marini e via di Sottoripa, senza riscontrare anomalie.