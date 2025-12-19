Odifreddi | Si può essere contro Putin e allo stesso tempo contro l’Occidente Il mondo non è bianco o nero

In un mondo complesso e sfumato, le posizioni nette sono rare. Odifreddi ci invita a riflettere sulla dualità delle opinioni, sottolineando che essere contro Putin non implica necessariamente sostenere l’Occidente. La realtà, infatti, spesso si muove tra sfumature, richiedendo un’analisi approfondita e aperta, lontana dalle semplici dicotomie.

“ Io putiniano? No, perché per essere putiniano bisogna essere d’accordo con Putin. E io non sono d’accordo con Putin e non sono però nemmeno d’accordo con l’Occidente “. Sono le parole pronunciate a Battitori Liberi, su Radio Cusano Campus, da Piergiorgio Odifreddi, che in questo modo respinge la solita e pressante accusa indirizzata a giornalisti, intellettuali e commentatori critici verso la linea euro-atlantica sulla guerra in Ucraina. Il matematico e saggista chiarisce subito il punto centrale del suo ragionamento: “Il mondo non è fatto in questo modo, le cose non sono bianche e nere e soprattutto non ci sono solo due valori di verità “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

