Il 70% degli inquilini Iacp non paga l' Agenzia delle entrate si occuperà della riscossione dei canoni di locazione
Tempi duri per gli inquilini morosi dell’Istituto autonomo case popolari di Agrigento: dal 1 gennaio 2026 correranno il rischio di subire pesanti azioni esecutive come pignoramento e fermo auto. L’Iacp ha, infatti, stipulato una convenzione con Agenzia delle Entrate Riscossione Sicilia, in forza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
