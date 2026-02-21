Consorzio di Bonifica dopo le elezioni di dicembre ora si apre il nuovo mandato

Il Consorzio di Bonifica avvia il nuovo mandato dopo le elezioni di dicembre, che hanno portato alla vittoria della lista ‘Insieme per la Bonifica’. La cerimonia di inaugurazione si terrà martedì 24 febbraio, quando gli eletti prenderanno ufficialmente servizio. La gestione del consorzio cambia volto con l’insediamento di nuovi rappresentanti, pronti a affrontare le sfide del territorio. La cerimonia si svolgerà nella sede principale, con la partecipazione di membri e rappresentanti locali.

Martedì 24 febbraio prenderà ufficialmente il via il nuovo mandato degli eletti con la lista unitaria ‘Insieme per la Bonifica’, a seguito delle elezioni che si sono tenute lo scorso dicembre. Un atto formale che apre a cinque anni di governance dell’ente, in un momento storico molto complesso per la gestione delle acque e del territorio, anche alla luce delle sfide climatiche e ambientali. “Si tratta di un momento formale ma dal grande valore partecipativo – ha spiegato il presidente uscente e candidato per il prossimo mandato, Stefano Calderoni -. Oltre la metà dei consiglieri entrano per la prima volta a far parte del Consorzio e con loro lavoreremo con lo stesso impegno dei cinque anni appena trascorsi per continuare a gestire la risorsa idrica in modo efficace e a salvaguardare il nostro territorio”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Consorzio di bonifica Romagna Occidentale: al via le elezioni per il mandato 2026-2030

Leggi anche: Bonifica, le elezioni del consorzio: "Anni straordinari, forse irripetibili. Settanta cantieri, oltre 130 milioni"

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.