Falcomatà nell' aula regionale | Nessun piano assunzionale ancora solo interventi tampone
Durante l'assemblea in aula, Giuseppe Falcomatà del PD ha sottolineato che al momento non esiste un piano assunzionale strutturato, bensì interventi temporanei per affrontare la carenza di personale medico. Il consigliere ha evidenziato come le misure adottate siano solo soluzioni tampone, senza una strategia a lungo termine per risolvere la crisi nel settore sanitario regionale.
Duro intervento di Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale del Pd, durante il dibattito in aula, a palazzo Campanella, dell'assemblea riunita d’urgenza per approvare il provvedimento che vorrebbe riportare nelle corsie ospedaliere medici in quiescenza così da sopperire alla grave crisi della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Polistena, Falcomatà sull’ospedale: “Non bastano soluzioni tampone, servono interventi strutturali”
Leggi anche: Pesca, Catanzaro (Pd): “Servono interventi strutturali, non solo misure tampone”
Reggio mancata Capitale della Cultura, Falcomatà fa la vittima: "mi hanno attaccato, ma nelle altre città nessuno se l'è presa col Sindaco..." - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.