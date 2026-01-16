Falcomatà nell' aula regionale | Nessun piano assunzionale ancora solo interventi tampone

Durante l'assemblea in aula, Giuseppe Falcomatà del PD ha sottolineato che al momento non esiste un piano assunzionale strutturato, bensì interventi temporanei per affrontare la carenza di personale medico. Il consigliere ha evidenziato come le misure adottate siano solo soluzioni tampone, senza una strategia a lungo termine per risolvere la crisi nel settore sanitario regionale.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.