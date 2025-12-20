Consiglio regionale Falcomatà sulla commissione vigilanza | Occhiuto le restituisca il valore assoluto di democrazia

Il presidente del Consiglio regionale, Falcomatà, ha commentato la decisione di non assegnare la presidenza della commissione vigilanza alle forze di minoranza, definendola un elemento che compromette il principio democratico. Secondo lui, questa scelta rappresenta un vulnus che deve essere affrontato per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni. Consiglio regionale, Falcomatà sulla commissione vigilanza:

“La scelta di non assegnare la presidenza della commissione vigilanza del Consiglio regionale alle forze di minoranza rappresenta un vulnus democratico”. Sono le parole del consigliere regionale del Partito Democratico, che aggiunge: “Impossibile decifrare le motivazioni di una scelta che apre a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

