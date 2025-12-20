Consiglio regionale Falcomatà sulla commissione vigilanza | Occhiuto le restituisca il valore assoluto di democrazia
Il presidente del Consiglio regionale, Falcomatà, ha commentato la decisione di non assegnare la presidenza della commissione vigilanza alle forze di minoranza, definendola un elemento che compromette il principio democratico. Secondo lui, questa scelta rappresenta un vulnus che deve essere affrontato per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni. Consiglio regionale, Falcomatà sulla commissione vigilanza:
“La scelta di non assegnare la presidenza della commissione vigilanza del Consiglio regionale alle forze di minoranza rappresenta un vulnus democratico”. Sono le parole del consigliere regionale del Partito Democratico, che aggiunge: “Impossibile decifrare le motivazioni di una scelta che apre a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: La commissione vigilanza regionale ha ascoltato le associazioni animaliste su canili e randagismo
Leggi anche: Commissione di vigilanza, l’intergruppo di opposizione: "Scaricabarile tra Occhiuto e Ferro"
Consiglio regionale, eletti i presidenti delle Commissioni: al centrodestra tutte le presidenze - Sono state definite e votate le presidenze delle otto Commissioni del Consiglio regionale della Calabria (sei permanenti e le due speciali Vigilanza e Anti- catanzaroinforma.it
Consiglio regionale, i numeri tengono ma la maggioranza si incrina - Via libera alle Commissioni, ma assenze mirate svelano tensioni politiche e un clima sempre più conflittuale in Aula ... corrieredellacalabria.it
Consiglio regionale Calabria, Forza Italia si prende metà commissioni: tutti gli eletti - La maggioranza di centrodestra nel Consiglio regionale della Calabria raggiunge la quadra sulle commissioni poco prima della seduta ... quotidianodelsud.it
Sono stato eletto capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Regionale della Campania. Per me è un onore ma soprattutto un impegno che affronterò con grande serietà e sempre attento agli interessi e alle aspettative dei cittadini della mia Regione. - facebook.com facebook
Sta per iniziare la seduta del Consiglio regionale. Segui la diretta streaming su youtube ow.ly/4bSP50XLWLJ Oppure segui la diretta su X #ConsiglioRegionale #DirettaStreaming #Lazio x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.