Commissione Bilancio e tributi | il gruppo Scilla Unita deposita mozione in Consiglio Comunale
Il gruppo “Scilla Unita” ha consegnato una mozione al Consiglio Comunale, chiedendo l’istituzione di una commissione di controllo finanziario. La proposta nasce dall’esigenza di verificare da vicino le spese pubbliche del Comune e di garantire trasparenza. Reggio Calabria, con le sue questioni economiche ancora aperte, diventa il punto focale di questa iniziativa.
Scilla Unita Incalza il Consiglio: Richiesta di Commissione per Controllo Finanziario. Reggio Calabria è al centro di una nuova sfida politica. Il gruppo consiliare di opposizione “Scilla Unita”, composto da Rocco Patafio e Gabriele Polistena, ha presentato una mozione al Consiglio Comunale per l’istituzione della Commissione consiliare permanente “Programmazione e Sviluppo”. L’obiettivo è rafforzare il controllo sull’operato dell’amministrazione e garantire maggiore trasparenza nella gestione delle finanze comunali, con un particolare sulla riscossione dei tributi. Un Organismo Previsto dal Regolamento, Ma Mai Attivato.🔗 Leggi su Ameve.eu
