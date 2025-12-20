Fare gli auguri di Natale, portando la propria visita alle forze dell’ordine, non ha mai suscitato così tante polemiche. A sollevare la bufera, questa volta, è il Pd che attacca gli esponenti di FdI, in visita ieri mattina alla caserma Smiraglia di via Cipriani. Una "ambigua passerella" per i dem, che accusano il Governo di " strumentalizzare le forze dell’ordine ". Intorno alle 9.30 il capogruppo meloniano alla Camera dei deputati Galeazzo Bignami e il senatore Marco Lisei, con il consigliere regionale Francesco Sassone, hanno incontrato il questore Antonio Sbordone, gli agenti del Reparto mobile e i sindacati di polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia, nuovo scontro tra Fdi e Pd. Bignami e Lisei in visita agli agenti. I dem vanno all’attacco del governo

