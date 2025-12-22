Donatella D’Amico confermata alla guida dell’Ufficio scolastico regionale per il prossimo triennio

ANCONA – «È ora di ringraziare, perché tante volte ciascuno, nel proprio piccolo, dimentica di dire quel grazie a tutti coloro che in vari modi aiutano a costruire questa bellissima realtà che è la nostra scuola delle Marche. Molti già lo sanno: sono stata riconfermata per un altro triennio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Donatella D’Amico confermata all’Ufficio scolastico regionale

Leggi anche: Flottilla, studente pro Pal si incatena davanti alla sede dell'Ufficio scolastico regionale di Rimini

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Donatella D’Amico confermata all’Ufficio scolastico regionale.

Il direttore generale Donatella D’Amico è stata riconfermata per un altro triennio alla guida dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche - facebook.com facebook