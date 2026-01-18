La colonna sonora della città | storia del conservatorio Frescobaldi
Per il ciclo di appuntamenti a ingresso libero di Classica d’ascolto organizzati dalla Scuola di Musica Moderna – Associazione Musicisti di Ferrara in con in collaborazione con Assonanza, Associazione delle Scuole di Musica della Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio e il contributo del Comune, oggi alle 15.30 arriva ‘La colonna sonora della città: il conservatorio Frescobaldi e la vita musicale di ferrara, dal 1870 a oggi’. L’incontro, a cura di Dario Favretti, si terrà nell’aula magna Stefano Tassinari dell’Associazione Musicisti di Ferrara (via Darsena 57). Un incontro dedicato alle origini e all’evoluzione della formazione musicale in città, guidato da Favretti, musicista con una lunga esperienza come docente e vicedirettore artistico del teatro Comunale, oggi direttore organizzativo di Ferrara Musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
