Finto poliziotto con bottino da 40mila euro di gioielli sottratti a una donna
Donna truffata da un finto poliziotto che le sottrae gioielli per 40mila euro. È successo nella tarda mattinata di ieri a Milano, nel quartiere di Bruzzano. L'uomo, un 45enne originario di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato dalla Polizia locale mentre saliva in auto con la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Ferrara. Truffa del “finto poliziotto”. La squadra mobile individua il responsabile e restituisce 14.000 euro alla vittima - https://www.ilmetropolitano.it/2025/12/02/ferrara-truffa-del-finto-poliziotto-la-squadra-mobile-individua-il-responsabile-e-restituisce-14-000-eu - facebook.com Vai su Facebook
