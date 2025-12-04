Finto poliziotto con bottino da 40mila euro di gioielli sottratti a una donna

Napolitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donna truffata da un finto poliziotto che le sottrae gioielli per 40mila euro. È successo nella tarda mattinata di ieri a Milano, nel quartiere di Bruzzano. L'uomo, un 45enne originario di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato dalla Polizia locale mentre saliva in auto con la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

finto poliziotto con bottino da 40mila euro di gioielli sottratti a una donna

© Napolitoday.it - Finto poliziotto con bottino da 40mila euro di gioielli sottratti a una donna

Leggi anche questi approfondimenti

finto poliziotto bottino 40milaFinto poliziotto con bottino da 40mila euro di gioielli sottratti a una donna - È successo nella tarda mattinata di ieri a Milano, nel quartiere di Bruzzano. Lo riporta napolitoday.it

“Sono del pool antitruffe”, così il falso poliziotto ha rubato 40mila euro di gioielli a una donna - Aveva telefonato alla vittima dicendole di essere un poliziotto, di lavorare nel pool antitruffe del Tribunale di Milano. Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Finto Poliziotto Bottino 40mila