Prima la maggioranza affossa la proposta per il congedo parentale paritario, poi la ministra Calderone si dice favorevole Le opzioni sono due: o la maggioranza parlamentare si disinteressa di ciò che pensa la ministra del Lavoro, oppure ciò che dice la stessa Marina Calderone rientra più nell’ambito della propaganda che nella realtà politica. Altrimenti si fa fatica a comprendere la differenza di giudizio tra ciò che ha fatto la maggioranza alla Camera martedì sul congedo parentale paritario e ciò che ha affermato la ministra il giorno dopo. Riavvolgiamo il nastro: solo due giorni fa la commissione Bilancio di Montecitorio e poi l’Aula hanno affossato la proposta unitaria delle opposizioni che chiedeva di equiparare i mesi di sospensione dal lavoro per madri e padri, portando la copertura dall’80% al 100%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Congedo parentale paritario, destre in tilt: Calderone smentisce i deputati della sua maggioranza

