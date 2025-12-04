La sinistra contro il caro energia ma fu lei a non fare le riforme

Ieri l'ex premier e leader M5s, Giuseppe Conte, si è nuovamente espresso sul caro energia. Lamentele che suonano come un paradosso. L'«avvocato del popolo» ha denunciato un tessuto produttivo «sommerso dalle tasse e dal caro energia», dimenticando che proprio sotto i governi da lui guidati non furono varate le riforme strutturali necessarie a evitare l'attuale situazione. Le imprese erano in difficoltà allora come oggi, eppure il suo esecutivo si limitò a misure tampone, senza disaccoppiare il prezzo dell'elettricità dal gas né rafforzare effettivamente le fonti rinnovabili. Anzi, ostacolando progetti che oggi sarebbero stati d'aiuto come il gasdotto PoseidonEast Med. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sinistra contro il caro energia, ma fu lei a non fare le riforme

Contenuti che potrebbero interessarti

L’inaugurazione del mercatino di Natale a Bruxelles è stata interrotta da un’orda di islamisti che odiano la nostra civiltà, le nostre radici e le nostre tradizioni. Gli effetti dell’immigrazionismo sfrenato tanto caro alla sinistra sono sotto gli occhi di tutti. L’Europa ha - facebook.com Vai su Facebook

Il vademecum della sinistra per il sì scritto da Carlo Fusaro per Libertà Eguale che sarà pubblicato a breve sul sito di Libertà Eguale è già disponibile sul mio sito: Vai su X

La sinistra contro il caro energia, ma fu lei a non fare le riforme - Il coro dell'opposizione segue lo stesso schema: Elly Schlein ripete ogni giorno che in Italia «abbiamo il costo più alto d'Europa», ma tace sul fatto che il percorso verso la fine del mercato ... Si legge su ilgiornale.it

Schlein,contro caro vita e caro energia varare salario minimo - In tutto questo il governo dovrebbe fare subito due cose per alleggerire il peso dell'inflazione sulle famiglie: ... quotidiano.net scrive

Trentin (Siram Veolia e Assistal): "Liberare il potenziale delle Esco contro il caro energia" - Trentin (Siram Veolia e Assistal): "Liberare il potenziale delle Esco contro il caro energia" "Il costo dell’energia oggi non è solo una variabile economica: è una questione strategica che condiziona ... Lo riporta affaritaliani.it

Bollette, arriva lo sconto di 200 euro: primi accrediti da luglio, chi ne ha diritto e come riceverlo. La guida completa - Il provvedimento mette sul piatto un pacchetto da 3 miliardi di aiuti contro il caro- Da leggo.it

Imprese: von der Leyen, contro caro-energia devono puntare su rinnovabili - Quindi, la base industriale e' forte, ma il costo dell'energia grava pesantemente su di loro. Da milanofinanza.it

Uk: Truss pronta a svelare maxi piano contro caro-energia - La nuova premier britannica, Liz Truss, ha affermato che il suo governo presentera' un ampio pacchetto di misure per aiutare le famiglie e le aziende a sopravvivere all'impennata dei ... Lo riporta milanofinanza.it