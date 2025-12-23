I bonus edilizi per il 2026 sono stati confermati, ma con alcune modifiche, in particolare riguardo agli importi degli sconti. Alcuni incentivi sono stati cancellati, mentre altri continueranno a offrire agevolazioni per le ristrutturazioni e gli interventi di efficientamento energetico. Questa evoluzione mira a garantire un supporto sostenibile nel tempo, mantenendo comunque strumenti utili per migliorare gli immobili esistenti.

I bonus edilizi che rimarranno validi per il 2026 subiranno un ridimensionamento, relativo soprattutto all’ammontare dello sconto che forniscono a chi li richiede. A essere ancora attivi saranno l’ ecobonus, il bonus ristrutturazione, il sismabonus e il bonus mobili. Saranno invece completamente eliminati il bonus per le barriere architettoniche e soprattutto il Superbonus 110%, che il Governo Meloni ha fin da subito individuato come una spesa insostenibile per le casse dello Stato. Come funzioneranno ecobonus e bonus ristrutturazione nel 2026. Anche nel 2026 proseguirà la progressiva riduzione del valore dei bonus edilizi prevista dal Governo Meloni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus edilizi 2026, confermati e cancellati: come funzioneranno ristrutturazioni ed ecobonus

Leggi anche: Bonus casa 2026, tutti i sostegni confermati (e quali invece scompariranno): ristrutturazioni e detrazioni, cosa cambia

Leggi anche: Nuovi, confermati e quelli cancellati: la guida definitivi per i Bonus del 2026 per ogni reddito

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Legge di Bilancio 2026: dai bonus edilizi ai fondi per le imprese e il caro materiali; Bonus casa 2026: cosa ci aspetta; Bonus edilizi 2026, gli sconti confermati e quelli in scadenza che non saranno rinnovati; Bonus Edilizi 2026: guida veloce alle detrazioni fiscali per la casa.

Bonus edilizi 2026, confermati e cancellati: come funzioneranno ristrutturazioni ed ecobonus - La legge di bilancio ha lasciato invariati i bonus edilizi, i cui sconti continueranno a diminuire anche nel 2026: come funzioneranno ... quifinanza.it