Conferenza stampa Buruk pre Juve Galatasaray LIVE | le sue dichiarazioni
Buruk ha parlato alla vigilia della partita tra Juve e Galatasaray, motivato dalla vittoria ottenuta nella gara di andata. Ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e ha commentato le strategie per affrontare la sfida decisiva di domani. Il tecnico turco ha anche evidenziato l’attuale forma della squadra e la necessità di puntare sulla determinazione per ottenere il risultato desiderato. La tensione si fa sentire nel clima che si respira negli spogliatoi.
Conferenza stampa Buruk pre Juve Galatasaray: le sue dichiarazioni alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League 202526. La Juve è chiamata all'impresa. Dopo il 5-2 dell'andata, i bianconeri affrontano il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions League: servirà un miracolo sportivo per ribaltare il risultare e staccare il pass per gli ottavi di finale. Nel giorno di vigilia, martedì 24 febbraio, Okan Buruk interviene in conferenza stampa alle 19.00 per presentare il match davanti ai media.
