Conferenza stampa Buruk post Galatasaray Juve | le sue dichiarazioni

Buruk ha parlato subito dopo la partita tra Galatasaray e Juventus, innescata dalla sconfitta dei turchi in casa della squadra italiana. Durante la conferenza, l’allenatore ha spiegato le ragioni delle sue scelte e ha commentato il risultato, sottolineando la determinazione del suo team per la gara di ritorno. Un dettaglio rilevante è stato il riferimento alle occasioni non sfruttate dai suoi giocatori nel primo tempo.

dopo il match d’andata dei playoff di Champions League 202526. Buruk ha parlato in conferenza stampa dopo Galatasaray Juve, valida per l’andata dei playoff di Champions League 202526 PARTITA – « Abbiamo fatto una partita molto bella e siamo felici, però non abbiamo vinto ancora nulla. Siamo consapevoli che ci sarà un’altra partita in trasferta e solo vincendo quella potremo essere realmente felici. Oggi abbiamo concesso due gol semplici soprattutto il primo perché avevamo preparato quella fase. Mi aspettavo una crescita nel secondo tempo e così è stato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

