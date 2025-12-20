Fermo pesca il monito della categoria | Bene il confronto con la Regione ma servono risorse immediate per i mercati ittici toscani

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un blocco insostenibile, centinaia di lavoratori colpiti duramente e una situazione complessa con ripercussioni non soltanto sui pescatori ma anche sui mercati ittici e, più in generale, sull'intera filiera. Ecco perché, dopo le proteste - vane - con tanto di lettera al presidente della. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Fermo pesca prolungato, la categoria insorge: "Blocco insostenibile, a rischio centinaia di lavoratori"

Leggi anche: La rivolta al fermo pesca: "Uno stop insostenibile. Servono ristori alla filiera"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Fermo pesca prolungato, le cooperative: Urgono risorse per i mercati ittici.

Comparto ittico sempre più in difficoltà: «Pesci al lumicino e mucillagini. Così non si può andare avanti». E parte il fermo da Ancona in su - Così si presentano le Marche: la zona nord a partire da oggi tira i remi in barca con l’inizio del ... corriereadriatico.it

Fermo pesca 2024, indennità in tempi record - Erogati sei milioni di euro ai lavoratori del settore La Direzione Marittima di Bari ha completato, in tempi di record, il processo amministrativ ... ambienteambienti.com

fermo pesca monito categoriaL’intesa sul fermo pesca: "È un ottimo risultato. Ora si aiutino le aziende" - Alessandra Malfatti ricorda che la flotta viareggina ha subito gravi danni "Chiediamo a Comune e Regione di farsi carico di sostegni e ristori". msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.