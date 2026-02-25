Comunità Montana del Fortore Addabbo si scaglia contro Ferella | Polemica strumentale abbiamo quasi azzerato gli arretrati

Tempo di lettura: 5 minuti Le dichiarazioni diffuse nelle ultime ore dall’ex sindaco di Baselice rappresentano l’ennesimo tentativo di costruire polemica politica su una vicenda complessa e delicata, che merita invece serietà, responsabilità e rispetto verso i lavoratori e le istituzioni coinvolte. A parlare è Giuseppe Addabbo, sindaco di Molinara e vicepresidente della Comunità Montana del Fortore, direttamente chiamato in causa – seppur senza essere nominato – nella nota diffusa dall’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra Lucio Ferella. «È singolare – spiega Addabbo – che chi oggi si erge a paladino degli operai forestali dimentichi completamente il proprio passato amministrativo. L’ex sindaco di Baselice è stato per anni amministratore e componente della maggioranza della Comunità Montana: in quel lungo periodo non risulta alcuna presa di posizione pubblica, alcuna denuncia, alcuna iniziativa politica significativa sul tema dei ritardi nei pagamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Comunità Montana del Fortore, Ferella (SI): “Premi ai dirigenti, stipendi negati agli operai. Fin quando?”Ferella denuncia che i dirigenti della Comunità Montana del Fortore ricevono premi, mentre gli operai non percepiscono gli stipendi da mesi.

Comunità Montana del Fortore, la lettera: “Si parla dei successi ma si maschera il tarlo che uccide gli operai”Claudio De Padua, operaio idraulico forestale con 35 anni di esperienza, denuncia che la Comunità Montana del Fortore nasconde il problema degli incidenti sul lavoro dietro ai successi annunciati.

