Comunità Montana del Fortore la lettera | Si parla dei successi ma si maschera il tarlo che uccide gli operai

Claudio De Padua, operaio idraulico forestale con 35 anni di esperienza, denuncia che la Comunità Montana del Fortore nasconde il problema degli incidenti sul lavoro dietro ai successi annunciati. Nel suo messaggio, De Padua evidenzia come, tra le pagine dei giornali, si parli spesso di traguardi raggiunti, ma si ignorino le condizioni di sicurezza precarie che mettono a rischio la vita degli operai. Un dettaglio concreto riguarda le frequenti segnalazioni di malattie professionali e infortuni che, secondo l’operaio, vengono minimizzate o non adeguatamente affrontate.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Claudio De Padua, operaio idraulico forestale della Comunità Montana del Fortore da 35 anni La Comunità Montana del Fortore da tempo è protagonista nelle prime pagine dei quotidiani provinciali e locali, per successi conclamati su varie tematiche, spesso o sempre si tende a mascherare il tarlo silenzioso che uccide gli operai. Oggi 18 febbraio sono sette mensilità che non percepiamo, si avete letto bene sette stipendi. Ancora una volta si evidenzia un nodo spinoso fatto di scaricabarile tra Ente e Regione Campania, un batti e ribatti di responsabilità discusso anche in presenza del Prefetto di Benevento, nulla e valso un incontro tra ente e sindacati svolto in Prefettura mesi fa, continua silenziosamente la totale assenza di interesse per questa problematica, in Europa nessuna nazione promuoverebbe uno stato di cose di questo genere, nemmeno in Africa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Comunità Montana del Fortore: stipendi bloccati, rimpalli e silenzi che pesano sulle famiglieLa Comunità Montana del Fortore fa parlare ancora di sé, ma non per motivi positivi.

