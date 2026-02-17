Comunità Montana del Fortore la lettera | Si parla dei successi ma si maschera il tarlo che uccide gli operai
Claudio De Padua, operaio idraulico forestale con 35 anni di esperienza, denuncia che la Comunità Montana del Fortore nasconde il problema degli incidenti sul lavoro dietro ai successi annunciati. Nel suo messaggio, De Padua evidenzia come, tra le pagine dei giornali, si parli spesso di traguardi raggiunti, ma si ignorino le condizioni di sicurezza precarie che mettono a rischio la vita degli operai. Un dettaglio concreto riguarda le frequenti segnalazioni di malattie professionali e infortuni che, secondo l’operaio, vengono minimizzate o non adeguatamente affrontate.
Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Claudio De Padua, operaio idraulico forestale della Comunità Montana del Fortore da 35 anni La Comunità Montana del Fortore da tempo è protagonista nelle prime pagine dei quotidiani provinciali e locali, per successi conclamati su varie tematiche, spesso o sempre si tende a mascherare il tarlo silenzioso che uccide gli operai. Oggi 18 febbraio sono sette mensilità che non percepiamo, si avete letto bene sette stipendi. Ancora una volta si evidenzia un nodo spinoso fatto di scaricabarile tra Ente e Regione Campania, un batti e ribatti di responsabilità discusso anche in presenza del Prefetto di Benevento, nulla e valso un incontro tra ente e sindacati svolto in Prefettura mesi fa, continua silenziosamente la totale assenza di interesse per questa problematica, in Europa nessuna nazione promuoverebbe uno stato di cose di questo genere, nemmeno in Africa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Comunità Montana del Fortore: stipendi bloccati, rimpalli e silenzi che pesano sulle famiglieLa Comunità Montana del Fortore fa parlare ancora di sé, ma non per motivi positivi.
Leggi anche: Comunità Montana del Taburno, Ndc: “Non si meni il can per l’aia, si prenda atto dei numeri: è la democrazia”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Comunità montana Fortore, stipendi bloccati. La lettera di un operaio: Rimpalli e silenzi che pesano sulle famiglie; Gazzetta di Benevento; Viabilità rurale, fondi per 60 Comuni; Dopo 36 anni di lavoro ancora fermi al livello 3: il silenzio sugli operai Oti del Fortore.
Comunità montana Fortore, stipendi bloccati. La lettera di un operaio: Rimpalli e silenzi che pesano sulle famiglieLa questione relativa agli stipendi degli operai della Comunità Montana del Fortore, è tutt’altro che risolta e la riprova evidente è questa accorata lettera di un operaio posta alla nostra attenzione ... ilsannioquotidiano.it
Viabilità rurale, fondi per 60 ComuniLa Regione Campania ha pubblicato le graduatorie per il finanziamento di reti viarie in aree rurali per 60 Comuni. L'investimento, parte del ... msn.com
La Comunità montana ha pubblicato la ripartizione dei fondi raccolti con i permessi per i funghi nel 2025. Sono stati recuperati quasi 30 mila euro facebook