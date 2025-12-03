Annunciati nel corso del Attraverso le proprie società specializzate - Questo premio riconosce le capacità del Gruppo di coniugare Oltre al premio EMEA, Reply è stata riconosciuta anche come vincitrice del “Siamo orgogliosi di essere stati premiati da AWS con questi riconoscimenti, che riflettono l'eccellenza e la dedizione dei nostri team specializzati sulle tecnologie AWS”, ha dichiarato I Geography and Global AWS Partner Awards prevedono un processo di autocandidatura in diverse categorie, assegnate sia a livello geografico sia globale. Tutti i partner AWS sono invitati a partecipare e presentare una candidatura, le submission vengono valutate da Canalys, società di analisi indipendente, con particolare attenzione ai casi di successo dei clienti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Reply premiata con il 2025 AWS Partner of the Year Award