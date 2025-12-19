Colpo durissimo | dodici Comuni montani del foggiano esclusi dalla nuova classificazione nazionale La protesta di Piemontese nei confronti della decisione governativa

Dodici Comuni montani del foggiano sono stati esclusi dalla nuova classificazione nazionale, suscitando sdegno e protesta. La decisione governativa ha acceso i riflettori sulla questione, sollevando molte polemiche. Raffaele Piemontese, assessore della Regione Puglia, ha espresso forte rammarico, sottolineando come questa scelta contrasti con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le aree montane. La vicenda evidenzia le tensioni tra amministrazioni locali e decisioni centrali in tema

© Noinotizie.it - "Colpo durissimo": dodici Comuni montani del foggiano esclusi dalla nuova classificazione nazionale La protesta di Piemontese nei confronti della decisione governativa Di seguito un comunicato diffuso da Raffaele Piemontese, assessore della Regione Puglia: "Altro che riconoscimento e promozione delle zone montane. L'allegato al DPCM di classificazione dei Comuni montani, adottato dal Governo nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 131 del 12 settembre 2025, rappresenta un colpo durissimo per vaste aree del Mezzogiorno e, in particolare, per la provincia di Foggia, che vede 12 Comuni storicamente e funzionalmente montani esclusi dalla nuova classificazione nazionale". Lo dichiara il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, in merito alla riclassificazione dei Comuni montani operata dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli.

"Vieste non è in montagna", cancellati i fondi per 12 comuni - “Un colpo durissimo per vaste aree del Mezzogiorno”, è il commento della Regione Puglia dopo l'approvazione del decreto che ridefinisce la classificazione dei comuni italiani. rainews.it

