L' allarme del Pd | Casola Valsenio e Brisighella rischiano di perdere il riconoscimento di Comuni montani

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico segnala preoccupazioni riguardo ai nuovi criteri nazionali per la classificazione dei Comuni montani, che potrebbero portare alla perdita del riconoscimento per alcune località dell’Appennino emiliano-romagnolo. Casola Valsenio e Brisighella sono tra i comuni a rischio di perdere lo status, con conseguenze potenzialmente penalizzanti per le comunità locali.

“I nuovi criteri nazionali per la classificazione dei Comuni montani, così come annunciati dal Governo, rischiano di produrre effetti ingiusti e penalizzanti per ampie aree dell’Appennino emiliano-romagnolo, si passerebbe da 121 comuni montani a 71 nella Regione ed in particolare nella provincia. Ravennatoday.it

