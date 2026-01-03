Comune di Paternò sciolto la relazione del ministero | tributi non pagati e irregolarità amministrative

Il Comune di Paternò è stato sciolto dal Ministero dell’Interno a causa di gravi irregolarità amministrative e mancati pagamenti di tributi. La relazione evidenzia una situazione di gestione carente, con presunte infiltrazioni mafiose e una diffusa inosservanza delle norme di base. Questo provvedimento mira a garantire un intervento di rinnovamento e trasparenza nell’amministrazione comunale, tutelando gli interessi della collettività e il rispetto delle regole.

Non solo presunte infiltrazioni mafiose, ma anche una diffusa inosservanza delle regole amministrative, comprese quelle più basilari. È quanto emerge dalla relazione del ministro dell'Interno allegata al decreto di scioglimento del Comune di Paternò, firmato dal presidente della Repubblica.

