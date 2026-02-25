Comunali Lamberti Castronuovo rompe il silenzio | Presto di nuovo in campo non deluderò i reggini onesti

Dopo un recente e delicato intervento chirurgico, il candidato sindaco rassicura la città: "Il Polo Civico è vivo, tornerò in giorni, non settimane, la mia storia è fatta di battaglie concrete, non di promesse" Attualmente Lamberti Castronuovo osserva un periodo di convalescenza, ma annuncia un ritorno imminente alla piena attività politica:"A breve, giorni non settimane, tornerò a fare le mie battaglie e la mia campagna elettorale che dura da ben 46 anni, almeno. Con i fatti, non con le promesse o con le sole parole". Parole scandite con forza, soprattutto quando rivolge un messaggio ai suoi sostenitori:"Non ho alcuna intenzione di deludere i reggini onesti che mi sostengono spontaneamente, giudicando dai fatti e non dalle frottole dalle quali sono stati inondati negli anni". Un richiamo netto alla coerenza e alla concretezza amministrativa che, nelle sue intenzioni," dovrebbero segnare la discontinuità rispetto al passato". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

