Julio Iglesias rompe il silenzio dopo le accuse di violenza sessuale | Presto tutto sarà chiarito
Julio Iglesias si trova al centro di accuse di violenza sessuale avanzate da due ex collaboratrici domestiche. L'artista ha dichiarato che presto saranno chiarite tutte le circostanze. In questo momento, si attende una risposta ufficiale che possa fare luce sulla vicenda e chiarire eventuali malintesi.
Ore difficili per Julio Iglesias. L’artista è stato accusato da due ex collaboratrici domestiche di presunte aggressioni sessuali e percosse. La portata delle rivelazioni è enorme e ha fatto scalpore non solo in Spagna, ma anche all’estero, visto che si tratta di uno dei cantanti spagnoli più conosciuti al mondo. Dopo giorni di silenzio assoluto, il diretto interessato ha rilasciato una dichiarazione breve e concisa. E una promessa ben chiara. Le prime parole di Julio Iglesias dopo le gravissime accuse di violenza sessuale. Julio Iglesias ha deciso di rilasciare una dichiarazione a Hola, la rivista con la quale ha da sempre un rapporto di profonda fiducia. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Julio Iglesias e le accuse di violenza sessuale: il cantante rompe il silenzio, ecco cosa ha detto
Leggi anche: Julio Iglesias rompe il silenzio e risponde alle accuse
Julio Iglesias travolto da accuse di aggressioni sessuali, scoppia lo scandalo che fa tremare lo showbiz.
Julio Iglesias e le accuse di violenza sessuale: il cantante rompe il silenzio, ecco cosa ha detto - "La verità verrà a galla", ha dichiarato il cantante spagnolo rompendo il silenzio dopo lo scandalo ... ilgiornale.it
Julio Iglesias rompe il silenzio dopo le accuse di violenza sessuale: “Presto tutto sarà chiarito” - Affidandosi al team legale, nega categoricamente le affermazioni e promette di chiarire presto la vicenda ... dilei.it
Julio Iglesias accusato di violenza sessuale, il cantante rompe il silenzio: la strategia dei suoi avvocati - Julio Iglesias, parlando con una testata spagnola delle accuse di violenza sessuale, ha detto di confidare che tutto verrà chiarito ... virgilio.it
Julio Iglesias e le accuse di violenza sessuale, lui rompe il silenzio e spiega facebook
#julio iglesias rompe il silenzio, la verità sulle accuse di #violenza sessuale: chi sono la domestica e la fisioterapista che l... x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.