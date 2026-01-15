Julio Iglesias rompe il silenzio dopo le accuse di violenza sessuale | Presto tutto sarà chiarito

Julio Iglesias si trova al centro di accuse di violenza sessuale avanzate da due ex collaboratrici domestiche. L'artista ha dichiarato che presto saranno chiarite tutte le circostanze. In questo momento, si attende una risposta ufficiale che possa fare luce sulla vicenda e chiarire eventuali malintesi.

Ore difficili per Julio Iglesias. L’artista è stato accusato da due ex collaboratrici domestiche di presunte aggressioni sessuali e percosse. La portata delle rivelazioni è enorme e ha fatto scalpore non solo in Spagna, ma anche all’estero, visto che si tratta di uno dei cantanti spagnoli più conosciuti al mondo. Dopo giorni di silenzio assoluto, il diretto interessato ha rilasciato una dichiarazione breve e concisa. E una promessa ben chiara. Le prime parole di Julio Iglesias dopo le gravissime accuse di violenza sessuale. Julio Iglesias ha deciso di rilasciare una dichiarazione a Hola, la rivista con la quale ha da sempre un rapporto di profonda fiducia. 🔗 Leggi su Dilei.it

Julio Iglesias travolto da accuse di aggressioni sessuali, scoppia lo scandalo che fa tremare lo showbiz.

