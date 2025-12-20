Comunali Scopelliti | Dopo anni di vuoto i reggini meritano serietà e un nuovo sogno

20 dic 2025

In tanti, tra cittadini, politici e opinionisti, sono certi che, se si candidasse come sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti vincerebbe a occhi chiusi. Votato non soltanto da reggini di destra o nostalgici missini: tra chi vorrebbe il suo ritorno a palazzo San Giorgio ci sarebbero. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

comunali scopelliti dopo anni di vuoto i reggini meritano seriet224 e un nuovo sogno

© Reggiotoday.it - Comunali, Scopelliti: "Dopo anni di vuoto, i reggini meritano serietà e un nuovo sogno"

Scopelliti guarda al Comune di Reggio: “Anche noi protagonisti nella scelta del candidato sindaco”.

